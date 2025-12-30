Samsungの次期フラッグシップ「Galaxy S26」シリーズの一部モデルや縦折りスマートフォン「Galaxy Z Flip8」には、自社開発の「Exynos 2600」が搭載される見通しです。 ↑バッテリーに一抹の不安。 Exynos 2600はスマホ向けとして初の2nmプロセッサーとされており、高い性能が期待されています。しかし、このチップが外部モデムを採用していることが明らかとなり、バッテリー持続時間への影響を懸念する声も出ています。