PayPay証券で2025年1月1日〜12月7日の期間に買付された国内株式のうち、売買代金が高い人気の銘柄をランキングにてご紹介。PayPay証券 オウンドメディア「資産運用の1st STEP」編集長 臼田琢美氏の分析とともにお伝えする。○【国内株式】2025年人気銘柄ランキングPayPay証券によるデータ集計の結果は以下の通り。1位は「三菱重工業」だった。次いで「JX金属」「キオクシアホールディングス」「ソフトバンクグループ」「日経平均チ