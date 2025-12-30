サッカー日本代表10月14日 国際親善試合でブラジルに歴史的勝利″サッカー王国″撃破で北中米W杯へ大きな弾みに！「過去一度も勝てなかったブラジルに対し、しかも０-２から逆転で勝利した。日本サッカー界がまた一つ上のステージに進んだと感じました」日本サッカー協会・宮本恒靖会長（48）は、歴史的初勝利をこう振り返った。10月の『キリンチャレンジカップ』でブラジル代表を３-２で撃破した森保ジャパン。２点ビハインドで迎