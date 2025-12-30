女性支店長代理が貸金庫から窃盗2025年『FRIDAYデジタル』が報じてきた数々の事件の中から、選りすぐってお届けする【2025年凶悪＆重大事件ワイド】。今回は銀行への信頼を大きく揺るがすこととなった『三菱UFJ貸金庫窃盗事件』をお届けする。１月14日、警視庁は三菱UFJ銀行・元行員の山粼由香理被告（当時46）を逮捕した。貸金庫から客の金塊19.5?（約２億6000万円相当）を盗んだ疑いだ。山粼被告はこの逮捕容疑のほ