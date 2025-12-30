【モデルプレス＝2025/12/30】TBSでは、12月30日よる10時から「人生最高レストラン2025 年末特大号」を放送。歌手の氷川きよしが復活の舞台裏を明かす。【写真】48歳人気歌手、“ほぼ金髪”にイメチェン◆氷川きよしが語る復活の舞台裏「ありのままでいいんだ」「人生最高レストラン」は、TBSで毎週土曜よる11時30分から放送中の、食の話題からゲストの人生を深掘り素顔＆魅力に迫るグルメトークバラエティ。2000年に「箱根八里の