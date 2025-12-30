韓国のレコードレーベル「ADOR」が29日、大人気K-POPガールズグループ「NewJeans」のメンバー・ダニエルとの専属契約を解除したことを発表した。 【写真】脱退が決まった大人気メンバーのダニエル NewJeansに関しては、2024年9月、所属していたADORに対していじめやハラスメント、欺瞞行為があったと主張し、同年11月には契約解除を正式に要求。しかし、韓国雇用労働省はこれらの申し立