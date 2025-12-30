犬や猫は獣医療の進歩などで長生きできるようになった一方、年齢とともに人間の認知症に似た認知機能の低下が起きるリスクも高まっています。実際に高齢犬の認知能力向上を目的として犬用のテレビゲームが開発されるなど犬の認知症に関する研究が進む中、科学系メディアであるScience Alertが「犬の認知症」に相当する症状の名称・見分け方・治療法・研究の動向など知っておくべきことをまとめています。Dog Dementia Is More Comm