JR西日本によりますと、きょう（30日）JR山陽本線・上りの三原駅（午前7時6分発）→岡山駅（午前8時44分着）の列車が糸崎駅で車両の確認を行った影響で、この列車の運転を取りやめたということです。 【新春寒波】1月2日ごろから日本海側を中心に大雪のおそれ西日本でも積雪の予想 運転取りやめに伴う代替輸送は行わないということです。 JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけてい