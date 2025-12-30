映画『国宝』での演技が話題となっている俳優の黒川想矢さん（16）にインタビュー。俳優業と高校生活を両立している黒川さんが、映画『国宝』に出演して感じた変化や今後チャレンジしたいことを伺いました。黒川さんは、5歳から芸能活動をスタート。2023年公開の映画『怪物』では、第47回日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞しました。そして、歴代興行収入ランキングで22年ぶりに邦画実写1位の記録を塗り替えた（興行通信社調べ）