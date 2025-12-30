チャンピオンシップ（イングランド2部）第24節が29日に行われ、バーミンガムとサウサンプトンが対戦した。バーミンガムではMF岩田智輝がフル出場し、FW古橋亨梧は先発出場で69分までプレー。MF藤本寛也はベンチ入りしたものの出番は訪れなかった。一方、サウサンプトンではMF松木玖生が6試合ぶりのメンバー入りを果たすと、83分から途中出場。トンダ・イカート監督の就任後初出場となり、8月30日のワトフォード戦以来、4カ月