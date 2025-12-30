引退・柏好文インタビュー＠後編（ヴァンフォーレ甲府、サンフレッチェ広島）◆柏好文・前編＞＞病と戦った現役ラストシーズン「怖さがあった」「フォークトー小柳ー原田病」故郷への恩返しを誓った柏好文が、ヴァンフォーレ甲府に復帰して、選手として過ごした最後の1年で戦った病（やまい）だった。目や耳、皮膚、髄膜など色素細胞の多い組織に炎症を起こす自己免疫疾患を患った彼は、長い闘病生活の末、ホーム最終戦となっ