引退・柏好文インタビュー＠前編（ヴァンフォーレ甲府、サンフレッチェ広島）清々しい表情に、駆け抜けた16年の軌跡がにじんでいた。2010年にプロのキャリアをスタートさせたヴァンフォーレ甲府で、現役を引退する決断をした。2014年から11年間在籍したサンフレッチェ広島では、現・日本代表監督である森保一のもとで、2015年のJ1リーグ優勝に貢献した。引退を決意した柏好文に今の心境を聞いたphoto by ©VFK2025「もう