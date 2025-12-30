ジョディ・フォスター（63歳）は、ひとつのことに全力で集中し、それが「終わった」と感じたらすぐに次へ進むタイプだという。映画「羊たちの沈黙」などで知られるジョディはレッド誌の取材で、「それが私の性格なの」と語っている。ジョディは「ひとつのことに完全に集中して取り組み、終わったらスキーに行きたいくらい」と話し、自分はマルチタスクができるタイプではなく、「一つのチャンネルだけを流している人みたい」と表現