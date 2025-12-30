株式会社TimeTree（東京都新宿区）の社内研究所『TimeTree未来総合研究所』は、このほど2025年を象徴する“予定”トレンドを表彰するアワード「TimeTree Schedule of the Year 2025」を発表しました。【調査結果を見る】おでかけしたい場所TOP5……関西が人気？同アワードは、スケジュール管理アプリ『TimeTree』に2025年1月1日から10月31日の期間に国内ユーザーが登録した予定タイトルを対象として、2024年との比較で1日あたり登