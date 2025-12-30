「『えっ、また届いたの？』【写真】男子大学生のために、祖母が選んでくれたのは？大学生の息子からLINEが来た。添付されていたのは段ボール箱いっぱいの食料の写真。送り主は、わたしの母。80歳になる。息子に『ありがとうって連絡して』と返したら少ししてこう返ってきた。『電話したらおばあちゃんが“本当はママのためなんだよ”って言ってたよ』」息子さんからの言葉を聞いて、思わずスマホを持つ手が止まったというひのりえ