新車53万円！ ヤマハ新型「オフロードバイク」“日本導入”に反響殺到！ヤマハは2025年12月18日、原付二種クラスに属する新型オフロードバイク「WR125R ABS（以下、WR125R）」を、2026年1月30日から国内市場にて販売を開始すると発表しました。近年、維持費の安さや手軽さから通勤・通学の足としてだけでなく、趣味の乗り物としても人気が高まる125ccクラス。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ新型「オフロードバイク」です