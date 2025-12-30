3月27日本拠地ヤクルト戦、開幕投手は3年連続2桁勝利の東が有力かDeNAは5年間指揮を執った三浦大輔監督が退任し、相川亮二監督のもとで再出発する。28年ぶりのリーグ優勝を目指し、3月27日に本拠地で迎えるヤクルト戦からスタートダッシュを切りたいところ。ここでは2026年の開幕スタメンを“最速”で予想してみる。1番には2025年に115試合で打率.284、8本塁打、41打点とブレークした蝦名を起用した。8月中旬からリードオフマ