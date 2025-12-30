◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(29日、京王アリーナTOKYO)混合ダブルスで松山奈未選手と緑川大輝選手ペアが11月5日にペア発表後、初の大会で古賀輝＆齋藤夏ペアに2-0（21-12、21-16）で勝利し、決勝に駒を進めました。緑川選手は「1ゲーム目最初リードされてミスがあったのかなと思いましたが、そこからしっかりと追いついて逆転して自分たちの攻撃の形を模索して攻撃に転じられたのでよかった」とし、松山選手も「昨