59回目となるフジテレビ系元日恒例のバラエティ特番『新春!爆笑ヒットパレード2026』(1月1日7:00〜)の出演芸人が発表された。(左から)MCのかまいたち・山内健司、濱家隆一常連の爆笑問題は、前年の話題を過激に振り返る恒例の漫才を披露。そのほか、フットボールアワー、南海キャンディーズ、ナイツ、ハナコ、ロッチといったおなじみの人気芸人はもちろん、『M-1グランプリ2025』優勝のたくろう、最終決戦を戦ったエバース、ドンデ