米経済指標【米週間石油在庫統計】 米週間石油在庫統計（バレル・前週比）7：00 原油+40.5万（4億2482万） ガソリン＋286.2万（2億2849万） 留出油 +20.2万（1億1870万） （クッシング地区） 原油+70.7万（2157万） ＊（）は在庫総量