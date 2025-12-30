本日の予定【経済指標】 【トルコ】 雇用統計（11月）16:00 予想N/A前回8.5%（失業率) 【スイス】 KOFスイス先行指数（12月）17:00 予想101.5前回101.7（KOFスイス先行指数) 【ブラジル】 雇用統計（11月）21:00 予想5.4%前回5.4%（失業率) 【米国】 住宅価格指数（10月）23:00 予想0.2%前回0.0%（前月比) S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（10月）23:00 予想