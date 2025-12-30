30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円安の5万380円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 51736.00円ボリンジャーバンド3σ 51215.20円ボリンジャーバンド2σ 50694.40円ボリンジャーバンド1σ 50526.92円29日日経平均株価現物終値 50488.00円5日移動平均 50380.00円30日夜間取引終値 50173.60円25日移動平均 49820.00