30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比2.5ポイント安の3424ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3481.09ポイントボリンジャーバンド3σ 3450.24ポイントボリンジャーバンド2σ 3426.52ポイント29日TOPIX現物終値 3424.00ポイント30日夜間取引終値 3421.80ポイント5日移動平均 3419.39ポイントボリンジャーバンド1σ 3392.