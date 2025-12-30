30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の672ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 724.00ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 715.89ポイント200日移動平均 709.51ポイント75日移動平均 708.97ポイントボリンジャーバンド3σ 696.75ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 695.42ポイント