この記事をまとめると ■ゴルフカートは私有地で使用されるため運転免許がなくても操作できる ■事故も免許処分の対象外だが民事責任は免れない ■事故防止のため多くのゴルフ場が独自のルールを定めている ゴルフ場は私有地だが…… ゴルフ場で移動する際に乗ることがあるカートのなかには、自走式のタイプがあります。この自走式のゴルフカートで事故を起こした場合、運転免許に影響するのでしょうか。ゴルフカートが運転免許