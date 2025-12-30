第13回富士山女子駅伝(2025全日本大学女子選抜駅伝競走)が12月30日に号砲。区間エントリーが前日の29日に発表されました。10月の全日本大学女子駅伝で25年ぶりの優勝を飾った城西大学は走った6人中5人を区間配置。全日本1区で区間新を出した本間香選手(1年)は2区、全日本2区で区間新を出した兼子心晴選手(4年)が1区、全日本3区で快走をみせた大西由菜選手(1年)が、アンカー7区に登録されました。全日本のアンカーで大逆転優勝の立