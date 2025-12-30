◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)3735校の頂点を目指す高校サッカー選手権は29日、1回戦の15試合が開催。2回戦に進出するチームが出そろいました。各地でゴールラッシュが見られた1回戦。鹿島学園(茨城)と大津(熊本)は7得点、尚志(福島)は6得点、帝京長岡(新潟)と青森山田(青森)は5得点をあげ、2回戦へ駒を進めています。PK戦での決着は2試合。山梨学院(山梨)は1年生GKの石井那樹選手の活躍で