◇NPBジュニアトーナメント2025 阪神Jr. 6-4 ソフトバンクJr.（29日、神宮球場）NPBジュニアトーナメントの決勝戦が29日に行われ、阪神Jr.が3年ぶり2度目の優勝を手にしました。全国から選抜された小学校5、6年生が特別チームを結成し頂点を争う「NPBジュニアトーナメント」。今大会はNPB12球団とオイシックス新潟、くふうハヤテ、ルートインBCリーグ、四国アイランドリーグによる16チームが編成され、試合に臨みました。予選グル