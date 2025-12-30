今年は、昔から映画やテレビを通してなじみ深かった有名人がこの世を去った。本稿では、今年2025年に訃報が伝えられた芸能人・ミュージシャン、クリエイターを季節ごとに振り返りたい。※（）内は享年【写真】「エンタメ界・2026年に亡くなった方々」写真特集＜16枚＞【1〜3月】映画界の鬼才が旅立つドラマ『ツイン・ピークス』シリーズや、映画『エレファント・マン』、『マルホランド・ドライブ』などで知られ、『ワイルド・