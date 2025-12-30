来年1月12日スタートの新月9ドラマ『ヤンドク！』で主演を務める橋本環奈が、年末年始のフジテレビ人気バラエティー特番に多数出演。人生初となる“ドリフ”のコントに挑戦するほか、『新しいカギ年越し生放送SP！』では「超！年越し学校かくれんぼ」、『堂本兄弟2025』では生歌唱、そして『新ドラマ＆人気番組対抗クイズ！ドレミファドン！50周年の祭典 日本人が歌った名曲＆お宝映像大放出SP』では特別MCにも挑むなど、さまざ