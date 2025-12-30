２３日に３８歳の誕生日を迎えた女優・倉科カナの衣装ショットに、ファンが沸いている。３０日までにインスタグラムで、自身が出演する番組について触れると、衣装ショットなどを公開。ジャケットにミニスカートをあわせた衣装を着こなしている。美脚があらわになったスタイルにファンからは「たまらん」「うわ〜、脚綺麗過ぎる〜」「ステキ過ぎる美脚」「まだまだミニがよく似合う」「めっちゃスタイル良くて可愛いな〜」「