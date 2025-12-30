前田大然の去就に注目スコティッシュ・プレミアシップのセルティックに所属する日本代表FW前田大然は、2025年夏の移籍市場でステップアップ移籍が報じられていた。しかし、最終的にはクラブに残留。今冬の移籍市場で再び去就が話題になっている前田だが、セルティック専門メディア「67Hail Hail」は、前田の残留を予想するとともに昨季のスコットランドリーグの個人賞を総なめにしたアタッカーの市場価値が大幅に下落したと伝え