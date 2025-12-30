2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。スポーツ部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/07/23）。【画像】サトテル、森下、前川…ラフな私服で六本木の雑居ビルに姿を現した阪神選手の姿などこの記事の写真をすべて見る＊＊＊振り抜いた打球は一直線に右中間スタンド上段に突き刺さった。7月19日の巨人対阪神16回戦。両チーム無得点で迎えた延長11回表、勝利を決定づける一