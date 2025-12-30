2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。スポーツ部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/05/24）。【衝撃画像】露出がすごい…可愛すぎる元ビール売り子・ぽぽちゃんの“大胆な水着姿”を見る（写真多数）＊＊＊昨期まで立ち技格闘技「RISE（ライズ）」で“美しすぎるラウンドガール”として話題を集めたタレントのぽぽちゃん。実は高校生時代から東京ドームのビール売り子と