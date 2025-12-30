北海道エアポートは、新千歳空港のD駐車場新設工事を完了し、臨時駐車場として12月30日から開設する。D駐車場は、国内貨物ターミナル近くに位置。砕石舗装で最大500台を収容できる。空港までは無料の循環バスでアクセスできる。日帰り専用の臨時無料駐車場として、12月30日から1月3日までと、1月10日から12日までの各日午前10時から午後4時まで開設する。