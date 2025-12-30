“超高級老人ホーム”と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、豪華な設備や手厚いサービスだろう。しかし、その内側にはどんな人間が集い、どんな力関係が生まれているのか。ノンフィクションライターの甚野博則氏は『ルポ超高級老人ホーム』にて各地の超高級老人ホームの内側に入り込んできた。本稿では、『潜入取材、全手法』を刊行したジャーナリスト・横田増生氏と、カタログを読んだだけでは決して分からない“内部”につい