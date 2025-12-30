アマゾン・ジャパンの音声AIアシスタント「Alexa」で2025年に最もリクエストされた著名人やスポーツ、音楽、ポッドキャストなどのランキングが発表された。Alexaを利用したAmazon.co.jpの利用者によるリクエスト数をもとに算出したという。 著名人部門の総合ランキングでは、大谷翔平が1位となった。2位は黒柳徹子、3位はヒカキン、4位は木村拓哉、5位はタモリ。著名人に関する質問では、結婚相手や身長などの情報を