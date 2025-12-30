30日（火）は、西日本や東日本の太平洋側を中心に晴れて、日差しが暖かく感じられるでしょう。日中の最高気温は東京で16℃前後まで上がり、この時期としては過ごしやすい陽気となる見込みです。明日以降の寒波の到来を前に、大掃除やお正月用品の買い出しなどは今日のうちに済ませておくと良さそうです。太平洋側では空気が乾燥するため、火の取り扱いには厳重に注意してください。 一方、低気圧の通過により北日本や北陸では雨や