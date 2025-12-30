実家、それは家族の思い入れがたくさん詰まった場所。しかし税金や災害のことを考えると、いつまでも放置しておくわけにはいかない。数々の著名人が実家の「家じまい」に悩んだ体験を語ってくれた。前編記事『俳優・佐藤藍子さんが実家の「家じまい」をして「後悔した」こと』より続く。母の形見を仏壇の土台として再利用タレントで俳優の見栄晴さん（59歳）も実家を放置していたが、遺品整理業者に依頼して一気に実家を片づけた。