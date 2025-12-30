証言・棚橋弘至〜中邑真輔インタビュー（後編）棚橋弘至と中邑真輔──ふたりが、腹を割って話した記憶はほとんどないという。近くにいたはずなのに、どこか距離を保ち続けていた。同じ時代を生き、同じリングに立ちながら、決して交わりきらなかった関係性。その理由を、中邑が語った。かつては「新闘魂三銃士」のひとりとして、棚橋弘至としのぎを削った中邑真輔撮影／タイコウクニヨシ【次代のエースをめぐる見えない闘争】