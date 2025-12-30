文部科学省の発表によれば、令和6年度(2024〜2025年)に小学校・中学校・高等学校で「いじめ」が認知された件数は、過去最多の76万9022件。また、いじめによる「重大事態の発生」も、1405件で過去最多である。いじめが原因とされる自殺は8件とされているが、原因が詳細に調査されたのは23件にすぎず、実際はもっと多いと考えられる。つまり学校での「いじめ」と、それにともなう「重大事態」は年々増えつづけ、まったく減る気配がな