証言・棚橋弘至〜中邑真輔インタビュー（前編）新日本プロレスの象徴として時代を築いてきた棚橋弘至の現役引退が、いよいよ迫ってきた。その節目に、同じ時代を生き、時に交わり、時に距離を取ってきた中邑真輔は、棚橋をどう見ていたのか。入門前の印象から、道場時代の空気、そして運命的な"最初の違和感"まで......中邑真輔が語る棚橋弘至とは？2016年に新日本プロレスを退団し、WWEに移籍した中邑真輔撮影／タイコウクニ