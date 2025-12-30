30日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『アメトーーーーーーーーーーーーク 年末6時間SP』(17:30〜23:40)では、「運動神経悪い芸人」「さんまVS売れっ子若手芸人」「家電芸人」「アメトーーク大賞」を放送する。『アメトーーーーーーーーーーーーク 年末6時間SP』＝テレビ朝日提供年末恒例の「運動神経悪い芸人」には、キャプテン・高橋茂雄(サバンナ)をはじめ、“ドヤ王”後藤輝基(フットボールアワー)、塙宣之(ナイツ)、川島明