12月29日、大井競馬場で行われたダートの総決算・東京大賞典（G1・ダ2000m）は、大井所属のディクテオンが、JRA勢を捩じ伏せるような差し切りを決めて、G1初制覇を飾った。単勝1.4倍に支持されていた1番人気ミッキーファイトは、惜しくもクビ差の2着に敗れた。東京大賞典、レース後ジョッキーコメント1着 ディクテオン矢野貴之騎手「もう心臓がバクバクして、何喋ろうか頭の整理が追いついてないです。想定よりも、いい位置で運