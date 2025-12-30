12月29日、大井競馬場で行われた東京大賞典（G1）を、東京シティ競馬（TCK）所属のディクテオン（せん7、荒山勝徳厩舎）が矢野貴之騎手とのコンビで制した。TCK所属馬による同レース制覇は、1993年のホワイトシルバー以来32年ぶり。地方所属馬としても20年ぶりの快挙となった。ディクテオンは、9月に韓国・ソウル競馬場で行われたコリアカップ（G3）を制し、地方競馬所属馬として初めて海外のダート国際グレード競走を勝利。そ