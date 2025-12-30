かつて日本社会を覆っていた「結婚式＝ホテルで盛大な披露宴」という常識は、もはや過去の遺物となり果てた。2025年、我々の目の前に広がるのは、婚礼市場における消費行動が極端なまでに二極化した、冷徹かつ鮮明な経済の風景である。ブライダル市場の規模は約1兆8,448億円と横ばいを維持しているが、その内実は劇的な構造転換の只中にある。婚姻件数が減少の一途をたどる中で、実施カップルの単価は上昇を続ける一方、「ナシ婚（