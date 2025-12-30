高市政権はなぜ高支持率なのか？高市早苗政権の高支持率のウラで、彼女の経済政策は批判にさらされている。前編『高市政権の高支持率の秘密は「アベノミクス」がまだ必要だからだ！日銀「利上げ」と「インフレ」の正しい読み解き方を解説します！』で見てきたように、彼女の経済政策がアベノミクスを継承しているからだ。今回は、この批判に私なりの反論を試みている。批判的な論者からは、次の３つの批判が上がっている。１．現在