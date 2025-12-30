意中の女性と何を話せばよいかわからない・・・・・・。これは誰もが一度は経験するはずの困った状況ですが、実は意外と簡単な方法で切り抜けることができるようです。ライフハック投稿サイト「ナナピ」では「なにもせず、一緒にいる相手を満足させる方法」を紹介しています。一緒にいる相手に「この人と居ると楽しいな」と思ってもらうためには、上手に相手の話を引き出す「聞き上手」になることが重要なようです。そこで今回は、