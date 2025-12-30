気になる女性にカウントダウンイベントの誘いを断られたら、「来年も寂しくなりそう…」とガックリきてしまうもの。とはいえ、「もう誘わないで」などとハッキリ拒絶されたのでなければ、望みを捨てるのはまだ早いかもしれません。そこで今回は、インターネットユーザーの独身女性71名に聞いたアンケートを参考に「『カウントダウンイベント』の誘いに気が進まない理由」をご紹介します。【１】行き帰りの道中や待ち時間が、とにか