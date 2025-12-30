「一般人なのに、なりすましされました。これ以外のアカウントは偽物なので、フォローしたりしないでください」。最近、芸能人でもインフルエンサーでもない一般人が、InstagramやFacebook等のSNSでなりすましをされる被害が相次いでいる。理由と背景、対処法までを、SNSの事件やトラブルに詳しい成蹊大学客員教授高橋暁子さんに聞いた。【写真】なりすまし被害にあった意外な都道府県アカウント＊＊＊「まさか自分がなりす